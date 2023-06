WarioWare: Move It! stiže početkom novembra

Kao što se očekivalo, Nintendo je najavio gomilu novih igara za Switch. Među njima je još jedan unos u seriji WarioWare. Ovog puta, moraćete da iskoristite celo telo da biste uspeli u raznim mikroigarama.

WarioWare: Move It! će vas terati da pokrećete celo telo

Postoji više od 200 mikroigara u WarioWare: Move It!. Od vas će se tražiti da držite par Joy-Cons-a i pomerite svoje telo da preuzmete nalet munjevitih mikroigara, kako navodi Nintendo. Moraćete da sinhronizujete svoje pokrete sa onim što vidite na ekranu da biste pobedili.

Igre uključuju one u kojima zamahujete rukama da biste brže klizali, migoljite se da oslobodite svog lika da ne bude vezan i pretvarate se da koristite peškir da biste očistili leđa. Postoji i jedan za koji se čini da koristi klizni deo iz Super Mario 64. Postoji i lokalna saradnja za do četiri igrača. WarioWare: Move It! dolazi na Switch 3. novembra.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet