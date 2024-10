Warner Bros. i Tesla: Muke oko plagiranja uz pomoć AI tehnologije

Elon Musk je optužen za plagiranje jednog popularnog filma, a nakon što je uz pomoć AI alata kopirao kultne scene kako bi ih upotrebio tokom Tesla cyber-događaja. Warner Bros. je odmah podneo tužbu, jer ne želi da se film dovodi u vezu s Muskovim Cybercab projektom.

Slike koje je Musk napravio strašno podsećaju na scene iz filma Blade Runner 2049 (2017). Optužen je za plagiranje sadržaja na osnovu kojeg će steći ozbiljnu finansijsku dobit. Warner Bros. i Alcon (koji ima autorska prava) poriču bilo kakvu povezanost kultnog filma i futurističkog projekta kompanije Tesla, a kao glavni razlog se navodi to što Musk previše galami oko politike, i to na pogrešan način. Navode da bi to moglo da ugrozi njihovo poslovanje, jer bi mnogi mogli da odustanu od saradnje s njima ako pomisle da je u sve umešan Musk.

That movie sucked — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2024

Milioni su videli Tesla livestream na platformi X, pa je to takođe jedan od osnovnih razloga za tužbu. Musk je na sve to rekao da je „film ionako bezveze“, a tužioci su izjavu okarakterisali kao pomalo nezrelu.

