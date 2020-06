Warner Bros odlaže premijere filmova

Koliko je epidemija Korona virusa uticala na filmsku industriju, govori i podatak da je Warner Media produkcijska kuća rešila da odloži premijere nekih filmova. Projektovane i planirane zarade definitivino ne mogu da se ostvare u trenutnim uslovima, pa je jedino rešenje da se premijere pomeraju još malo dok se sve ne vrati u normalu.

Tenet dolazi u bioskope 31. jula

Wonder Woman 1984 i Tenet Kristofera Nolana biće odloženi još malo. Tenet nam dolazi 31. jula, umesto planiranog 17. jula, dok se Wonder Woman stići 2. oktobra, umesto 5. juna i 14. avgusta, kako je ranije bilo planirano i pomerano. Iz Warner Brosa poručuju da odbrojavaju dane do početka bioskopskog emitovanja Teneta, od kog se očekuje da bude najveće filmsko ostvarenje ove godine. Autor Inceptiona, izuzetno popularnog filma, govori da jedva čeka da bioskopi širom sveta ponovo počnu da rade.

Film Tenet biće na neki način lakmus papir svim ostalim filmovima koji treba da počnu da zarađuju na blagajnama širom sveta, jer će pokazati da li će se i koliko zarađivati od prikazivanja u bioskopima. Nakon Teneta, biće prikazani i Mulan, Sunđer Bob Kockalone, i mnogi drugi. Na drugoj strani, Universal Studios je objavio da će njihova franšiza Fast and Furious, odnosno film F9 biti prikazan tek 2021. godine, iako je prvobitno bio planiran za april 2020. godine. Disney, Warner Bros, Paramount, i mnogi drugi izdavači čekaju da vide kako će publika reagovati na otvaranje bioskopa, pa će i oni početi da emituju svoja dostignuća planirana za ovu godinu.

