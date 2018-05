Warren Buffett: Kupio bih 100% Apple

Berkshire Hathavay Inc (BRKa.N), kompanija Warren-a Buffett-a, je u utorak 15. maja, objavila da je više nego udvostručila svoje investicije u Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TEVA.TA), proizvođaču generičkih lekova i potvrdila da je postala drugi najveći akcionar Apple Inc. (AAPL.O).

Berkshire je, takođe, smanjio ulaganja koja datiraju od sredine sedamdesetih godina, a koja odražavaju dugogodišnju Buffet-ovu ljubav prema novinama, prodajući svoj udeo u Graham Holdings Co (GHC.N), bivšem izdavaču Washington Post-a. Trenutno kompanija ima oko 173 milijarde dolara kapitala, kao i desetine biznisa u železničkoj industriji, osiguranju, energetici, hemijskoj industriji, prehrambenom, maloprodajnom i drugim sektorima.

Buffett-ova kompanija poseduje oko 40,5 miliona američkih potvrda o depozitima (ADR) Teva-e, koji vrede oko 693 miliona dolara na datum dospeća, što je uvećanje od 18,9 miliona ADR-a tri meseca pre dospeća. Berkshire je izneo podatak da veći deo, od 14,8 milijardi dolara, uloženo u vlasničke akcije Apple i da poseduje 239,6 miliona akcija vrednih više od 40 milijardi dolara. To je otprilike pet posto udela u iPhone-u, nadmašivši BlackRock Inc i zaostajući za Vanguard Group, govore podaci Reuters-a.

Warren Buffett je 7. aprila izjavio za CNBC: “Voleo bih da posedujem 100 posto kompanije Apple”, samo dva dana nakon što je na Berkshire-ovom godišnjem sastanku rekao da bi mogao da kupi više Apple-a po pravoj ceni.

Izvor: Reuters

Podelite s prijateljima

Tweet