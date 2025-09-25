WatchOS 26 dodao nove funkcije

watchOS 26 dodao je nekoliko značajnih funkcija.

Apple Watch Series 6, Watch SE 2 i watchOS 26 dobili su nova ažuriranja. Nove funkcije nisu još dostupne na svim modelima ali uskoro će se pojaviti.

Prva izmena koja se primećuje su novi dizajni tečnog stakla koji se mogu promeniti i podesiti. Dizajn raspolaže sa providnim efektima i različitim vidžetima. Ujedno je moguće dobiti novi izgled sata od digitalnog prikaza do različitih analognih.

Korisnici sada mogu da podešavaju brojčanik za vreme u odnosu na sliku koja se nalazi na pozadini. Moguće je promeniti veličinu i mesto na kojem se brojčanik nalazi.

Jedna od najzanimljivih promena je rekacija na pokret zloba kojim se pruža mogućnost da se utišaju dolazni pozivi, isključi zvuk alarma ili obaveštenja.

Novo ažuriranje je donelo i Beleške koje mogu da se koriste za zapisivanje misli ili prisup već postojećim beleškama. Takođe je tu sada i Kontrolni centar koji podržava aplikacije trećih strana iPhone. Ovo je značajna novina za koju se veruje da će doneti brojne prednosti u upotrebi.

Osim toga moguće je podesiti poruke tako da se sadržaj odmah vidi a sada je moguć i prevod teksta uživo. Jedna od značajnih promena je direktna transkripcija govornih poruka koje mogu da olaškaju komunikaciju i organizaciju.

Osim toga tu su rezultati spavanja, obaveštenja o hipertenziji, nova aplikacija za vežbanje kao i mogućnost reprodukcije tokom vežbanja i novi „drugar“ za vežbanje.

Ovo je samo deo onoga što novo ažuriranje donosi.

Izvor: idownloadblog.com