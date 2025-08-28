Waymo dobio dozvolu za testiranje autonomnih vozila u Njujorku

Waymo je dobio prvu dozvolu od Ministarstva saobraćaja za početak testiranja autonomnih vozila u Njujorku.

Waymo na korak bliže autonomnoj vožnju u Njujorku. Kompanija je dobila prvu dozvolu za testiranje svoju vozila u Njujorku.

Kompanija počinje testiranje sa osam vozila na Menhetnu i u centru Bruklina do kraja septembra sa mogućnošću produženja programa. Zakon države od kompanije zahteva da ima vozača za volanom kako bi vozilo bilo što bezbednije.

Waymo je dobio dozvolu dva meseca nakon što je podnela zahtev za dozvolu za tetsiranje svojih automobila u gradu sa obučenim stručnjakom za volanom. Tokom ove godine kompanija je počela da širi svoje usluge širom Sjedinjenih Država i ima namere da nastavi da širi svoje tržište.

Za sada se čini da je Waymo uspeo nešto što Tesla nije a obećavao je. Tiho ali produktivno Waymo se polako probija. Tokom maja kompanija je objavila da je premašila 10 miliona vožnji robotaksijem.

Ukoliko testiranje u Njujorku bude uspešno čini se da ova kompanija ima velike šanse da se probije kao vodeća ubrzo kada je u pitanju autonomna vožnja.

Izvor: cnbc.com