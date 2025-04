Waymo i autonomni automobil 

Waymo bi mogao da prodaje autonomna vozila za lično vlasništvo u nekom trenutku u budućnosti, rekao je izvršni direktor kompanije Alphabet, Sundar Pichai. Njega su pitali o dugoročnom poslovnom modelu za Waymo, a on je odgovorio da on uključuje proširenje partnerstava kao što je to slučaj sa Muvom u Majamiju i Uberom u Ostinu, a uskoro i u Atlanti, ali je takođe pomenuo „buduću opcionost oko ličnog vlasništva“.

Nije prvi put da Waymo proširuje ideju da vam proda autonomni automobil. Još 2018. godine sklopio je ugovor sa Chrysler za proizvodnju autonomnih minivenova Pacifika, a kompanije su počele razgovore o tome kako da ih na kraju prodaju kao privatne.

I Waymo nije jedina kompanija koja razmišlja o prodaji ličnog autonomnog automobila. Generalni direktor Tesle, Elon Musk, podelio je na događaju „Mi, roboti“ prošle godine da ljudi mogu kupiti Cybercab za 30.000 dolara do 2026. godine. Tokom Teslinog poziva o zaradi u utorak, Musk se našalio da je robotaksi koji je napravio konkurent Waymo „koštao mnogo više novca“ u poređenju sa Sajbertaksijem. Teslin robotaksi ima dva mesta, nema volan i koristi kameru umesto složenog skupa senzora, uključujući lidar, kojima su opremljeni Waymo najčešći petosedi Jaguar I Pace EV električni automobili.

Waymo zaista ima mnogo više operativnih robotaksija na putevima u poređenju sa Teslom, koja ih nema. Waymo je nedavno proširio testiranje na Japan, a Tesla planira da predstavi robotaksi u Ostinu ovog leta, jer Mask obećava da će „milioni“ autonomnih Teslinih automobila biti aktivni do kraja sledeće godine.

Izvor: TheVerge

