Waymo može da testira autonomna vozila u Njujorku

Gradonačelnik Eric Adams potvrdio je da je Waymo dobio prvu dozvolu ovog tipa za testiranje autonomnih vozila u Njujorku. Kompanija sada može da testira svoje samovozeće automobile u delovima Manhattana i Downtown Brooklyna, a dozvola važi do kraja septembra 2025.

Ograničenja i pravila testiranja

Waymo sme da koristi flotu od maksimalno osam vozila .

. Vozila moraju imati vozača za volanom , jer zakon države Njujork još uvek ne dozvoljava potpuno vožnju bez ljudskog operatera.

, jer zakon države Njujork još uvek ne dozvoljava potpuno vožnju bez ljudskog operatera. Kompanija je u obavezi da redovno dostavlja podatke Odeljenju za saobraćaj (DOT) i potvrdi da poštuje najbolje industrijske prakse, posebno kada je reč o sajber bezbednosti.

Nakon završetka pilot faze, Waymo će imati mogućnost da podnese zahtev za produženje dozvole.

Put do Njujorka

Waymo je već ranije mapirao pojedine delove Njujorka (2021), ali ovo je prva zvanična dozvola za aktivno testiranje.

Kompanija je ranije najavila da će tokom 2025. testirati svoj driverless sistem u još 10 novih gradova. Iako trenutno moraju da imaju vozače za volanom, Waymo lobira za promenu regulative kako bi u budućnosti mogao da pokrene i autonomni ride-hailing servis u „Velikoj jabuci“.

Izvor: Engadget