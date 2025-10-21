Waymo planira da pokrene taksi uslugu u Londonu 2026. godine

Waymo kreće u drugo širenje van matične države nakon Tokija. Sledeće godine će se pojaviti na ulicama Londona.

Najava je usledila nakon što su se pojavili oglasi za posao ove kompanije u Velikoj Britaniji. Waymo već ima veze sa Velikom Britanijom. Tokom 2019. godine kompanija je kupila Latent Logic, britanski startup nastao iz odeljenja za računarske nauke Univerziteta u Oksfordu, koji koristi oblik mašinskog učenja nazvan imitaciono učenje kako bi simulaciju autonomnih automobila učinio realističnijom. Waymo je pokrenuo inženjerski centar u Oksfordu kao deo akvizicije.

Waymo je ukazao da će njegova potpuno električna vozila biti opremljena tehnologijom samo vozača i da će početi da se javljaju na putevima Londona u narednim nedeljama. Za sada nije poznato da li će biti i čoveka koji prati bezbednost a nije poznata ni veličina voznog parka. Potvrđeno je jedino da postoji namera da se tokom sledeće nedelje pokrene usluga autonomnih automobila za javne putnike.

Kada će tokom sledeće godini biti pokrenuta usluga robotaksija zavisi od toga kada će proces odobravanja završiti vlada Velike Britanije.

Osim širenja na druge kontinente Waymo planira da se proširi i na druge gradove na tlu Sjedinjenih Država tokom naredne godine.

Izvor: techcrunch.com