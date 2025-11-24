Waymo robotaksi voze autoputevima Las Vegasa i San Franciska

Dok se mi još mučimo sa aplikacijama Maxi kupona po autoputevima San Franciska kreću se autoroboti.

Waymo je krenula da testira autonomna vozila po autoputu i dobila je dozvolu da to sprovede u Las Vegasu i San Francisku.

Waymo je saopštio da će uspeti da skrati vreme vožnje za do 50% zahvaljujući autonomnim vozilima. A to bi moglo da privuče novu grupu korisnika kojima je potrebno da putuju između ovih gradova zbog odlaska na posao. Waymo planira da ponudi i vožnju samo do aerodorma što bi mnoge obradovalo.

Mnogi ističu da će Waymo uspeti da smanji gužve u metru i da ponudi dodatne opcije transporta.

Waymo je objavio da usluga u početku neće biti ponuđena svim korisnicima. Korisnici koji žele da probaju vožnju autoputem mogu da navedu svoje odredište u aplikaciji a zatim će mu biti dodeljena putna karta.

Waymo je najavio svoje širenje nakon završetka testiranja.

Izvor: techcrunch.com