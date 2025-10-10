Waymo testira u Njujorku do kraja 2025. godine

Regulatori grada Njujorka produžili su Waymovu dozvolu za testiranje autonomnih vozila do kraja godine, saopštila je kompanija u sredu.

Dozvola je prvobitno odobrena u avgustu kako bi se Weymu omogućilo da testira svoj robotaksi u gradu do kraja septembra. Uslovi produžene dozvole su isti: Waymo može da rasporedi do osam svojih vozila Jaguar I-Pace na Menhetnu i u centru Bruklina sa ljudskim operaterom za bezbednost za volanom. Portparol Weyma rekao je da dozvola izuzima vozače kompanije od njujorških pravila koja nalažu da stalno drže jednu ruku na volanu.

Produženje Waymove dozvole signalizira da se kreće ka tome da postane prva AV kompanija koja će pokrenuti uslugu robotaksija na haotičnim i gustim ulicama Njujorka. Kompanija trenutno upravlja komercijalnom uslugom u San Francisku, Ostinu, Atlanti, Finiksu i Los Anđelesu, a planira da otvori za javnost Majami, Vašington, Dalas, Denver i Nešvil u narednoj godini.

Ipak, Waymo ima dug put pred sobom u Njujorku — gradu u kojem kompanija u vlasništvu Alfabeta pokušava da posluje od 2021. godine. Čak i sa ovom dozvolom, Waymo ne može da prevozi putnike ili da upravlja komercijalnom robotaksi uslugom bez dobijanja posebnih licenci od gradske Komisije za taksije i limuzine.

Izvor: TechCrunch