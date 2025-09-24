Waymo usluga robotaksija u Nešvilu 2026.

Kompanija u vlasništvu Alphabet planira da pokrene svoju uslugu robotaksija u Nešvilu 2026. godine. Korisnici će moći da zakažu prevoz prvo putem aplikacije Waymo Van, a kasnije i putem aplikacije Lyft. Lyft će se takođe baviti uslugama voznog parka, kao što su čišćenje, održavanje i punjenje električnih vozila.

Waymo je stigao u Nešvil ranije ove godine kao deo svog godišnjeg „putovanja“, u kojem kompanija ručno upravlja svojim vozilima u različitim gradovima kako bi prikupila podatke o različitim vremenskim uslovima i regionalnim navikama vožnje. Waymo kaže da će kasnije ove godine preći na autonomno testiranje, nakon čega će uslediti pokretanje komercijalne usluge robotaksija 2026. godine.

Partnerstvo sa Lyft je zanimljiv detalj u vezi sa ovim vestima. Dve kompanije su kratko sarađivale u Finiksu 2019. godine. Korisnici Lifta su mogli da zakažu prevoz u Waymo vozilima na kratak period. Waymo se potom udružio sa Uberom kao svojom platformom za prevoz vozila po izboru u dva grada: Ostinu i Atlanti. Današnje vesti ukazuju na to da se Lyft i dalje kandiduje za buduću saradnju.

Lyft kaže da će koristiti svoj sistem Flexdrive, koji pruža „kompletno upravljanje voznim parkom, uključujući održavanje vozila, infrastrukturu i rad depoa“, za upravljanje Waymovim robotizovanim taksijem u Nešvilu. Kompanija za prevoz vozila će izgraditi objekat za upravljanje voznim parkom u Nešvilu za Waymov robotizovani taksi, uključujući punjenje električnih vozila.

Pored Nešvila, Waymo je saopštio da će pokrenuti komercijalne operacije u Vašingtonu, Majamiju, Denveru, Sijetlu, Dalasu i Njujorku.

Izvor: TheVerge