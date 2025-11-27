Waymo uvodi samovozeće automobile na autoputeve u tri američka grada

Waymo širi svoje samovozeće automobile na autoputeve u San Francisku, Feniksu i Los Anđelesu, uključujući okolna područja.

„Vešto rukovanje dinamikom autoputa“

Vozila se mogu koristiti za svakodnevne prelaske, odlazak na aerodrome ili rekreativne vožnje. Usluga u San Francisku pokriva celu poluostrvo, do San Jose Mineta međunarodnog aerodroma.

Waymo navodi da vozila već imaju „milione pređenih kilometara“ na autoputevima i da su sposobna za „vešto rukovanje dinamikom autoputa“. Slične planove imaju za Ostin, Atlantu i druga još neobjavljena područja, dok sledeće godine planiraju i San Dijego, Detroit i Las Vegas, ali ne i na autoputevima.

