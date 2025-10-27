Waze uvodi funkciju glasovnog prijavljivanja uz pomoć AI – ali korisnici nisu oduševljeni

Godinu dana nakon što je najavio funkciju Conversational Reporting, Waze je počeo da je uvodi za većinu korisnika.

Novi način za prijavu saobraćajnih događaja bez dodirivanja ekrana izazvao podeljene reakcije

Ova opcija, pokretana Gemini veštačkom inteligencijom, omogućava vozačima da prijave saobraćajne incidente i događaje — poput nesreća ili zatvaranja puteva — samo glasom, bez potrebe za dodirivanjem ekrana.

Kako funkcija radi

Ideja je jednostavna: kada primetite nešto na putu, dovoljno je da dodirnete dugme za prijavu i prirodno izgovorite šta se dešava, kao da razgovarate sa prijateljem. Waze potom uz pomoć AI analizira šta ste rekli, prepoznaje tip događaja i automatski ga dodaje na mapu u realnom vremenu.

Ovo bi trebalo da olakša prijavljivanje incidenata tokom vožnje, čineći ga bezbednijim i praktičnijim — bez potrebe da vozači skreću pogled sa puta da bi birali opcije na ekranu.

Uvođenje i prve reakcije korisnika

Funkcija je tokom protekle godine bila u fazi beta testiranja sa ograničenim brojem korisnika, ali sada, prema informacijama sa portala 9to5Google i Android Headlines, počinje da stiže do šire publike.

Međutim, komentari korisnika na Redditu pokazuju da nisu svi zadovoljni. Neki se žale na učestale iskačuće poruke koje traže da se funkcija uključi, kao i na prekide u muzici ili podkastima dok sistem sluša komande.

Problemi sa tačnošću i stabilnošću

Iako funkcija koristi AI da bi razumela prirodan govor, korisnici navode da prepoznavanje incidenata nije uvek precizno. U nekim slučajevima, Waze pogrešno kategorizuje prijavu, dok drugi korisnici tvrde da je potrebno ponovno pokretanje aplikacije da bi sve radilo kako treba.

Waze za sada nije izdao zvanično saopštenje o punoj dostupnosti funkcije, ali očekuje se da će problemi biti ispravljeni u narednim danima.

Korak ka praktičnijem, ali ne i savršenom iskustvu

Ideja glasovnog prijavljivanja uz pomoć AI ima veliki potencijal da unapredi bezbednost i komfor vožnje, posebno u situacijama kada vozači ne mogu da koriste ekran. Ipak, sudeći po prvim reakcijama, Waze će morati još da „uglača“ ovu funkciju pre nego što postane omiljeni deo aplikacije za sve korisnike.

Izvor: Techradar