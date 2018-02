Web-sajt koji prati Tesla Roadster u kosmosu

Izvršni direktor kompanije SpaceX, Elon Musk, poslao je 7. februara, sada već dobro poznat Tesla Roadster u kosmos, a kamere pričvršćene za vozilo emitovale su kretanje nekoliko sati, te nam poslale nezaboravne snimke planete Zemlje, a pre nego što su se ugasile.

Oni koji bi da i dalje budu u toku sa kretanjem prvog vozila u svemiru, mogu to da učine preko web-sajta Whereisroadster.com, koji je kreirao inženjer Ben Pearson. Kada je lansiran Falcon Heavy, ovaj mladi zaljubljenik u svemirske radnje primetio je da ljudi na društvenim mrežama postavljaju mnogobrojna pitanja, koja često ostaju bez odgovora, a koja se tiču praćenja Tesla Roadster kosmičke putanje. Upravo zbog toga je odlučio da pronađe odgovore na postavljena pitanja, te kreira web-sajt koji će te odgovore podeliti sa čitavim čovečanstvom.

U nekom trenutku je i NASA objavila podatke o položaju Roadster-a, te je Pearson našao način da upotrebi te podatke kako bi u okviru svog sajta kreirao mapu koja prikazuje gde se Roadster u datom trenutku nalazi. Sada oni koji su zainteresovani mogu da prate putanju kojom će se ovo vozilo kretati oko Sunca, a sve do kraja 2020. godine, te dobijaju informacije o tome kada će se Roadster naći u blizini Marsa, te se ponovo približiti Zemlji. Tako će se vozilo još jednom približiti Zemlji i 2091. godine, što će, kako kaže Pearson, biti dobar trenutak da se ponovo dođe do vozila, a kako bi pronašlo svoje mesto u nekom od muzeja. To bi moglo da se dogodi po scenariju koji je zamislio Pearson, dok neki naučnici veruju da će Roadster jednostavno ploviti kosmosom te se u nekom trenutku jednostavno srušiti na Veneru, Zemlju, ili čak Sunce.

