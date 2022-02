Webb teleskop se polako navikava na svemir

James Webb teleskop je lansiran 25. decembra 2021. godine, pa je tako počelo njegovo dugo putovanje u kosmos. Uspešno lansiranje je bilo tek prvi korak, a zainteresovani njegov put mogu da prate uživo.

U pitanju je najmoćniji teleskop do sada, dragocena alatka za tumačenje postanka kosmosa, a već je poslao i prve snimke na Zemlju. Uz pomoć instrumenta Near Infrared Camera (NIRCam), to jest kamere za snimanje dubokog svemira u bliskom infracrvenom spektru, snimio je zvezdu, koja se na senzoru pojavila 18 puta – svaka tačka je rezultat dobijen od jednog od 18 ogledala.

Sada se James Webb teleskop dalje podešava, te se ogledala nameštaju tako da se eliminiše mogućnost od budućih grešaka. Kada se završi poravnjanje, trebalo bi da počne „slaganje slika“, kako bi se slike dobijene od različitih ogledala stopile u jednu. Nakon toga će teleskop dobiti svoju konačnu formu, potrebnu za posmatranje dubokog svemira onako kako nijedan instrument do sada nije mogao.

