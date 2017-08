Western Digital group nudi 17,4 milijarde dolara za Toshiba biznis sa čipovima

Konzorcijum koji uključuje Western Digital nudi 17,4 milijarde dolara (1,9 biliona jena) za biznis sa memorijskim čipovima kompanije Toshiba, koji japanski konglomerat pokušava da proda kako bi pokrio gubitke koje su napravili sa američkim nuklearnim biznisom.

Western Digital je spreman da ponudi 150 milijardi jena putem konvertibilnih obveznica i neće tražiti glasačka prava u preduzeću. Konzorcijum takođe uključuje američki investicioni fond KKR & Co koji je u privatnom vlasništvu iz SAD-a, kao i japansku državnu firmu Innovation Network Corporation of Japan i japansku banku Developmen Bank of Japan, od kojih će svaka ponuditi 300 milijardi jena za poslovanje sa čipovima.

Prema tom predlogu zajmodavci kompanije Toshiba, uključujući Sumitomo Mitsui Banking Corporation i Mizuho Bank, će takođe proširiti oko 700 milijardi jena zajma. Druge japanske kompanije će takođe uložiti oko 50 milijardi jena kako bi se osiguralo da domaće firme drže 60% kombinovanog udela, pri čemu će Toshiba zadržati 100 milijardi jena uloga u poslu.

Iz Toshibe su saopštili da ne mogu komentarisati razgovore sa potencijalnim kupcima za biznis sa čipovima. Western Digital je takođe saopštio da ne može odmah komentarisati, dok je KKR odbio da kometariše. S obzirom da regulatorna saglasnost može da potraje više od šest meseci, kompanija se nadala da će do kraja meseca postići dogovor kako bi osigurala da može blagovremeno da zatvori prodaju.

Samo da podsetimo da se pod okriljem Western Digital-a nalaze i HGST (Hitachi-Seagate), od 2012. i SanDisk, od 2016.

Izvor: Investing

