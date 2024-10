Western Digital proslavlja 20 godina My Passport HDD-ova

Od prvog predstavljanja 2004. godine, WD je prodao 130 miliona My Passport hard diskova. Procenjuje se da je kompanija sa ovim diskovima obezbedila oko 180 eksabajta prostora za podatke, na koje mogu da se smeste oko 18 milijardi sati HD video snimaka, oko 46 triliona fotografija ili oko 35 triliona pesama.

My Passport serija je korisnicima omogućila impresivnu količinu prostora za digitalne fajlove, fotografije i dokumenta. Prvi My Passport HDD-ovi imali su kapacitet od 40 GB, dok su uobičajeni USB fleš diskovi u to vreme imali kapacitet od 32 MB ili 64 MB. Današnji My Passport HDD-ovi imaju kapacitet do 150 puta veći nego tada. Uostalom, najveći WD 2.5“ My Passport ima kapacitet od 6 TB i to je prenosni HDD najvećeg kapaciteta na tržištu.

Sa željom da obeleži ovu dve decenije postojanja ovog brenda, Western Digital Corp. je lansirao WD My Passport Ultra, 20th Emerald Anniversary Edition. Ovaj HDD odlikuje se neobičnom smaragdnom bojom, tankim dizajnom, velikom otpornošću na padove, kapacitet do 6 TB, kao i povezivanje putem USB-C konektora. Disk omogućava i zaštitu podataka putem 256-bitne AES hardverske enkripcije.

Cena diska je 90 dolara za 2 TB, odnosno 200 dolara za 6 TB verziju.

