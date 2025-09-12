WeTransfer: Ne koristimo fajlove korisnika za obuku veštačke inteligencije

Nakon žestokih reakcija korisnika, WeTransfer je zvanično potvrdio da ne koristi fajlove otpremljene na njihov servis za obuku modela veštačke inteligencije (AI).

Kompanija je ažurirala uslove korišćenja

Ova izjava dolazi nakon što je kompanija izmenila uslove korišćenja, što su neki korisnici na društvenim mrežama protumačili kao davanje sebi prava da koristi fajlove za treniranje AI modela.

Portparolka WeTransfera izjavila je za BBC:

„Ne koristimo mašinsko učenje niti bilo koji oblik veštačke inteligencije za obradu sadržaja koji se deli putem WeTransfera, niti prodajemo sadržaj ili podatke trećim stranama.“

Kompanija je ažurirala uslove korišćenja uz obrazloženje da je “pojednostavila jezik” kako bi se izbegla dalja zabuna.

Prethodna verzija uslova uključivala je klauzulu koja je sugerisala da se sadržaj može koristiti, između ostalog, za „poboljšanje performansi modela mašinskog učenja koji unapređuju proces moderacije sadržaja“. Takođe je navodila da WeTransfer ima pravo da „reprodukuje, distribuira, modifikuje“ ili „javno prikaže“ fajlove otpremljene na servis.

Mnogi korisnici, posebno iz kreativnih industrija – poput ilustratora i glumaca – izrazili su zabrinutost na društvenim mrežama, ističući da putem WeTransfera često šalju svoj profesionalni rad i da razmatraju prelazak na druge servise.

WeTransfer je u utorak promenio klauzulu, uz komentar:

„Shvatili smo da je ovaj deo mogao izazvati zabunu kod naših korisnika.“

Nova verzija klauzule 6.3 sada glasi:

„Dajete nam besplatnu licencu da koristimo vaš sadržaj u svrhu rada, razvoja i poboljšanja Servisa, sve u skladu sa našom Politikom privatnosti i kolačića.“

Ove izmene stupaju na snagu 8. avgusta za postojeće korisnike.

Sličan slučaj dogodio se i sa konkurentskom platformom Dropbox, koja je u decembru 2023. takođe morala da pojasni da ne koristi fajlove korisnika za treniranje AI modela, nakon burnih reakcija korisnika na društvenim mrežama.

Tehnološki portal The Register tada je komentarisao da, iako optužbe nisu bile tačne, sama snaga reakcije korisnika pokazuje duboko nepoverenje u tehnološke kompanije.

Mona Šrödel, advokatkinja specijalizovana za zaštitu podataka iz pravne firme Freeths, rekla je za BBC da izmene uslova korišćenja i politika privatnosti mogu nositi skrivene rizike:

„Sve kompanije žele da profitiraju od AI trenda, a ono što je veštačkoj inteligenciji najpotrebnije jeste – podatak. Zato je lako preći u pokušaj korišćenja postojećih podataka za obuku mašinskog učenja pod izgovorom legitimnog interesa za poboljšanje usluge.“

Takođe je upozorila da korisnici često mogu biti dovedeni u nezgodnu poziciju, jer ako servis koji redovno koriste izmeni pravila, neretko im ostaje vrlo malo izbora osim da ga i dalje koriste.

Izvor: Bbc