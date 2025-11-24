WhatsApp bi mogao biti podložan dodatnoj regulaciji u EU
Evropska komisija planira da WhatsApp-ove otvorene kanale svrsta u kategoriju Very Large Online Platform (VLOP) prema Digital Services Act (DSA).
Obavezna nezavisna godišnja revizija
Ova oznaka daje EU veću regulatornu moć nad platformom u oblastima poput moderacije sadržaja, zaštite podataka i transparentnosti reklama. Naravno sve to uz obaveznu nezavisnu godišnju reviziju.
Važno je napomenuti da se oznaka odnosi isključivo na funkciju otvorenih kanala, dok će privatne poruke i dalje ostati zaštićene i privatne. Sa ovim korakom, WhatsApp se pridružuje velikim kompanijama poput Amazona, Google-a i ByteDance-a koje su već obuhvaćene VLOP regulativom.
Izvor: Engadget
