WhatsApp bi mogao biti podložan dodatnoj regulaciji u EU

Evropska komisija planira da WhatsApp-ove otvorene kanale svrsta u kategoriju Very Large Online Platform (VLOP) prema Digital Services Act (DSA).

Obavezna nezavisna godišnja revizija

Ova oznaka daje EU veću regulatornu moć nad platformom u oblastima poput moderacije sadržaja, zaštite podataka i transparentnosti reklama. Naravno sve to uz obaveznu nezavisnu godišnju reviziju.

Važno je napomenuti da se oznaka odnosi isključivo na funkciju otvorenih kanala, dok će privatne poruke i dalje ostati zaštićene i privatne. Sa ovim korakom, WhatsApp se pridružuje velikim kompanijama poput Amazona, Google-a i ByteDance-a koje su već obuhvaćene VLOP regulativom.

Izvor: Engadget