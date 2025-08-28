WhatsApp bi uskoro mogao da predstavi novu funkciju

Nova funkcija slična glasovnoj poruci mogla bi da učini pozive u WhatsAppu zanimljivijim.

WhatsApp navodno testira novu funkciju sličnu glasovnoj poruci koja će korisnicima omogućiti da ostave brzu glasovnu poruku kada se na njihov poziv ne odgovori. Iako ideja zvuči novo vredi napomenuti da WhatsApp podržava slanje glasovnih beleški u ćaskanjima.

Nova opcija je deo najnovije beta verzije WhatsAppa za Andorid. Ukoliko se korisniku niko ne javi na poziv prikazuje se „Snimi glasovnu poruku“ pored „Pozovi ponovo“ i „Otkaži“. Ova mogućnost pruža pozivaocu šansu da odmah ostavi audio poruku, bez potrebe da se vraća na ekran za ćaskanje kako bi je ručno snimio.

Funkcija još uvek nije primećena u iOS beta verzijama a nije ni poznat vremenski okvir kada bi funkcija mogla da se pojavi globalno.

Izvor: hindustantimes.com