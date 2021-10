WhatsApp bi vam uskoro mogao omogućiti pauziranje glasovnih zapisa

WhatsApp je nesumnjivo jedna od najčešće korišćenih aplikacija za razmenu poruka širom sveta.

Funkcija je u razvoju i još uvek nije objavljena na beta kanalu

Iako nije toliko bogat funkcijama kao neke druge aplikacije, WhatsApp je u poslednje vreme dodao neke korisne funkcije, poput mogućnosti prenosa chatova sa iOS-a na Android ili povezivanja više uređaja na isti nalog. Takođe smo čuli glasine o poboljšanjima funkcije voice beleški na WhatsApp-u, uključujući mogućnost transkripcije glasovnih zapisa. Messenger u vlasništvu Facebooka sada navodno radi na omogućavanju korisnicima da snimke pauziraju. Prema WABetainfu, WhatsApp pokušava da promeni način rada glasovnih beleški unutar aplikacije.

Trenutno morate da pritisnete i zadržite ikonu mikrofona ili da je prevučete i zaključate na mestu u chatu da biste snimili glasovnu belešku. Ako dođe do smetnji ili prekida, jedini način da to ispravite je brisanje trenutnog snimka i početak od nule. WhatsApp pokušava da to popravi tako što omogućava korisnicima da pauziraju snimak, a zatim da ga nastave sa iste tačke. Ovo je korisno ako želite da snimite nešto u kratkim intervalima ili ako dobijete poziv ili drugo važno obaveštenje dok snimate glasovnu belešku. Kada se pauzira, dugme za zaustavljanje će biti zamenjeno dugmetom za mikrofon koje možete dodirnuti da biste nastavili snimanje.

Ova funkcija je prvi put otkrivena na iOS-u, ali nema sumnje da će doći i do WhatsApp-a za Android. Funkcija je još uvek u razvoju i još uvek nije objavljena na beta kanalu. Dakle, moraćemo da sačekamo neko vreme pre nego što postane široko dostupna. Dobro je videti da WhatsApp dodaje neke male, ali promišljene funkcije u aplikaciju kako bi poboljšao korisničko iskustvo.

Izvor: Xda-developers

