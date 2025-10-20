WhatsApp blokira naloge koji šalju previše poruka bez odgovora

WhatsApp testira novu funkciju za suzbijanje spam poruka – ograničenje broja poruka koje korisnici mogu da pošalju bez odgovora primaoca. TechCrunch piše da je test počeo u petak, a kompanija eksperimentiše sa različitim limitima, pokušavajući da pronađe broj koji će pogoditi masovne pošiljaoce i spam naloge, a ne obične korisnike.

Sve poruke, bilo da ih šalju pojedinci ili biznisi, uračunavaju se u ograničenje – uključujući i više nepročitanih poruka poslatih istoj osobi. Ako primalac odgovori, te poruke se brišu iz mesečnog brojača. WhatsApp će prikazivati upozorenje nalozima koji se približavaju granici.

Iz kompanije su za TechCrunch poručili da prosečni korisnici verovatno nikada neće dostići limit. „Uobičajena je pristojnost da ne pišete nekome ko ne odgovara“, naveli su, dodajući da je funkcija pre svega namenjena spam i marketinškim nalozima. Test će biti uveden u više zemalja tokom narednih nedelja.

Ovo je najnoviji pokušaj WhatsApp-a, koji je u vlasništvu Mete, da se izbori sa sve većim problemom spama i prevara. Prošle godine je uvedena opcija odjave sa marketinških lista biznisa, a u avgustu su počela da stižu obaveštenja korisnicima kada ih neko van kontakata doda u grupu. Istovremeno je objavljeno da je tokom prve polovine 2025. WhatsApp blokirao više od 6,8 miliona naloga povezanih sa prevarama.