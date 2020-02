WhatsApp bug: Tekstualna poruka kao prolaz za hakere

Prethodnih nekoliko meseci donelo je nekoliko problema za WhatsApp korisnike, a najnovije komplikacije ukazuju na to da bi tako moglo da bude i u budućnosti.

Naime, WhatsApp je nedavno primetio, te popravio ranjivost koja je napadačima otvarala put do korisničkih fajlova na pogođenim računarima, a preko sakrivenog linka koji bi do žrtava stizao u običnoj tekstualnoj poruci. Ranjivost nije uticala na apsolutno svakog WhatsApp korisnika, već samo one koji su imali iOS verziju aplikacije povezanu sa PC ili MacOS desktop aplikacijom. Propust je otkriven 4. februara, te su korisnici tom prilikom upozoreni na napadači mogu i da preuzmu kontrolu nad pogođenim uređajima, ta ih iskoriste kao delove bot mreža, ili za druge maliciozne radnje.

Eksperti ističu da bi WhatsApp ranjivost mogla da predstavlja veliku opasnost, i napominju da nije dovoljno da se reši samo ovaj problem, već da se spreči da maliciozne poruke stižu do korisnika i u nekim narednim situacijama.

