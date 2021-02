WhatsApp će blokirati aplikaciju svima koji ne prihvate nove uslove

Korisnici WhatsApp-a koji ne prihvate ažurirane uslove i odredbe do krajnjeg roka 15. maja neće moći da primaju ili šalju poruke dok to ne učine. Njihovi profili će biti naveden kao „neaktivan“. Neaktivni nalozi se mogu izbrisati nakon 120 dana. Pozivi i obaveštenja će i dalje funkcionisati na kratko, verovatno samo nekoliko nedelja. WhatsApp je najavio ažuriranje u januaru, kada je mnogo korisnika odlučilo da zbog čuvanja privatnosti svoju komunikaciju prebaci na druge aplikacije.

WhatsApp gubi veliki broj korisnika

Došlo je do reakcije kod mnogih korisnika koji su mislili da to znači da kompanija planira da deli veći broj podataka sa matičnom kompanijom Facebook. Kasnije je razjasnilo da to nije slučaj – ažuriranje je zapravo usmereno na omogućavanje plaćanja preduzećima. Obaveštavanje korisnika WhatsApp već deli neke informacije sa Facebook-om, kao što je IP adresa korisnika i kupovine obavljene putem platforme.

Ovo ne bi trebalo da bude slučaj u Evropi i Velikoj Britaniji, gde postoje različiti zakoni o privatnosti. Nakon početne najave, platforme kao što su Telegram i Signal zabeležile su ogroman porast potražnje dok su korisnici WhatsAppa tražili alternativne usluge šifriranih poruka. WhatsApp je odložio početno predstavljanje i sada je promenio način na koji obaveštava korisnike o promenama.

Izvor: BBC

