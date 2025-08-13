WhatsApp dodaje nove funkcije za zaštitu od prevara

WhatsApp uvodi nove funkcije koje će pomoći u otkrivanju prevara.

WhatsApp dodaje nove funkcije koje služe da se otkriju prevare na servisu za razmenu poruka. Tokom ove nedelje kompanija je ukazala i da je uklonila preko 6,8 miliona naloga povezanih sa kriminalnim centrima za prevare usmerene na ljude širom sveta.

Nove funkcije su dizajnirane da pomognu u otkirvanju prevara u grupnim i privatnim ćaskanjima na WhatsApp-u.

Za grupna ćaskanja, WhatsApp pokreće funkciju pregleda bezbednosti koja će prikazivati kada vas neko ko nije na vašoj listi kontakata doda u novu grupu koju možda ne prepoznajete. Pregled bezbednosti nudi ključne informacije o grupi zajedno sa savetima za bezbednost. Vi ćete videti da li je osoba koja vas je dodala jedan od vaših kontakata i da li je neki član grupe vaš kontakt.

Ako se odlučite da možda prepoznajete grupu možete da izaberete da vidite ćaskanje radi više konteksta. U svakom slučaju, obaveštenja iz ćaskanja će biti isključena dok ne označite da želite da ostanete u grupi.

Što se tiče pojedinačnih ćaskanja, WhatsApp napominje da prevaranti mogu pokušati da započnu razgovore sa vama negde drugde na internetu pre nego što zatraže da vam se pošalje poruka na servisima za privatne poruke. Da bi se zaštitili od ovakve taktike, aplikacija testira nove načine da upozori ljude pre nego što počnu da razgovaraju sa nekim ko bi mogao da pokušava da ih prevari.

Na primer, radi na tome da upozori korisnike kada započnu ćaskanje sa nekim ko nije u njihovim kontaktima tako što im prikazuje dodatni kontekst o tome kome šalju poruke.

WhatsApp je podelio i informacije o saradnji sa OpenAI kako bi sprečio prevare koje su praćene od centra za prevare u Kambodži.

WhatsApp ukazuje da korisnici mogu da se zaštite od prevara tako što će pre odogova odvojiti vreme da razmisle da li poruka zvuči kao legitiman zahtev. Zatim bi trebalo da se zapitaju da li zahtev ima smisla i da li vas žurno podstiču da preduzmete akciju. Ako tvrde da su prijatelji ili članovi porodice, trebalo bi da koriste drugi način komunikacije da biste potvrdili njihov identitet.

Izvor: techcrunch.com