WhatsApp dodaje zaštitu za rezervne kopije

WhatsApp dodaje lozinku za rezervne kopije.

WhatsApp dodaje novi način pristupa šifrovanim rezervnim kopijama sa podrškom za lozinku. To bi značilo da ukoliko izgubite uređaj, možete da koristite metode poput otiska prsta, lica ili koda za zaključavanje ekrana vašeg prethodnog uređaja i da pristupite rezervnoj kopiji.

WhatsApp godinama nije imao sloj za širfrovanje rezervnih kopija ćaskanja. Tokom 2021. godine dodat je način da korisnici zaštite svoje rezervne kopije pomoću enkripcije od početka do kraja koristeći lozinke ili ključeve za šifrovanje od 64 karaktera.

Problem je što morate da zapamtite lozinku za rezervnu kopiju ili da imate ključ za šifrovanje dok vraćate rezervnu kopiju. Međutim, sada su rešeni problemi a zaštitu rezervne kopije možete da aktivirate kroz opciju Podešavanja.

WhatsApp je najavip da će u narednim nedeljama svim korisnicima biti dostupna ova mogućnost.

Izvor: techcrunch.com