WhatsApp donosi AI slike

WhatsApp dozvoljava generisanje slika veštačkom inteligencijom.

WhatsApp uvodi novu funkciju generisanja slika pomoću AI za ažuriranja statusa, omogućavajući odabranim korisnicima da kreiraju i dele prilagođene vizuelne prikaze generisane veštakom inteligencijom.

Novu funkciju pokreće napredna generativna tehnologija kompanije Meta. Ona transformiše jednostavne teksualne zahteve u kreativne, deljive slike direktno u aplikaciji. Slike generisane kroz AI moćiće da se koriste za ažuriranje stausa ili profilne slike, ali i za deljenje između korisnika.

Ova funkcija će se pojaviti na Androidu i iOS-u. Trenutno nije dostupna svima ali će biti u narednim nedeljama.

Izvor: zeenews.india.com