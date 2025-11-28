WhatsApp donosi integraciju ćaskanja

Meta je na pragu pokretanja integracije sa trećim stranama sa WhatsApp-om u Evropi — nešto što je propisano Zakonom o digitalnim tržištima (DMA). Implementira se „u narednim mesecima“ uz očuvanje WhatsApp-ovog nivoa enkripcije od kraja do kraja (E2EE).

Meta kaže da će BirdyChat i Haiket biti prvi servisi trećih strana koji će implementirati interoperabilnost poruka sa WhatsApp-om. Ne, ni mi nismo čuli za njih, ali tako izgleda izjednačavanje uslova.

Korisnici WhatsApp-a u Evropi će na kraju videti obaveštenje u kartici podešavanja koje će objasniti kako da se prijave za poruke trećih strana. Radiće u WhatsApp-u za iOS i Android, ali ne na desktop računarima, vebu ili tabletima.

Meta kaže da „aplikacije za razmenu poruka trećih strana moraju da koriste isti nivo E2EE kao WhatsApp“ i da Meta ne može da vidi šifrovane poruke u tranzitu. Sadržaj može da uključuje tekst, fotografije, video zapise, glasovne poruke i dokumente. Takođe će raditi samo za korisnike sa WhatsApp nalogom registrovanim na telefonske brojeve u regionima koje pokriva DMA, prema ČPP-u.

U septembru je Meta pregledala kako će izgledati integracija trećih strana sa WhatsApp-om i Mesindžerom. Primetno je da će korisnicima biti ponuđen izbor da primaju poruke trećih strana u posebnoj fascikli ili kombinovanom prijemnom sandučetu. Meta je takođe rekla da će podsećati korisnike „svaki put kada postane dostupna nova aplikacija za razmenu poruka treće strane“.

Meta upozorava da aplikacije trećih strana „mogu drugačije da obrađuju vaše podatke“ nego što bi to činila ona. Ali nakon više od decenije kršenja privatnosti, to je verovatno dobra stvar.

Izveor: TheVerge