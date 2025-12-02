WhatsApp dopušta ćaskanje sa drugim platformama

WhatsApp uvodi funkciju ćaskanja sa drugim platformama u Evropi.

WhatsApp planira da pokrene funkciju ćaskanje sa trećim stanama u Evropi koja bi omogućila korisnicima da šalju poruke svojim prijateljima na različitim platformama za razmenu poruka. Funkcija se već nalazi u beta fazi a motiv za ovu funkciju je usklađivanje sa Zakonom o digitalnim tržištima.

Korisnici WhatsApp-a sada dobijaju beta ažuriranje sa funkcijama. Korisnici koji ispunajvaju uslove mogu da komuniciraju sa prijateljima na drugim platformama za razmenu poruka. Biće moguće da se šalju poruke, fotografije, video zapisi, glasovne poruke i dokumenta.

Korisnici svoje dolazne poruke ili preko kombinovanog prijemnog sandučeta ili preko posebnog odeoka za poruke trećih strana.

Jedina aplikacija koja već ima ovu funkciju je BirdyChat.

Izvor: livemint.com