WhatsApp i Messenger dobijaju AI zaštitu od prevaranata

Meta je najavila nove alate koji će korisnicima WhatsApp-a i Messenger-a pomoći da se zaštite od mogućih prevara, piše Bleeping Computer.

Na Messenger-u je počelo testiranje naprednijeg sistema za otkrivanje sumnjivih razgovora, koji će upozoriti korisnike kada im novi kontakt pošalje poruku koja može biti deo prevare, uz opciju da pošalju nedavne poruke na AI proveru kako bi se utvrdilo da li postoje znaci prevare. Kada se otkrije potencijalna prevara, korisnicima će biti poslato upozorenje i ponuđene preporučene radnje, poput blokiranja ili prijavljivanja pošiljaoca.

„Ako se otkrije potencijalna prevara, dobićete više informacija o najčešćim vrstama prevara, a predložićemo i korake poput blokiranja ili prijavljivanja sumnjivog naloga“, navela je Meta.

Ova funkcija je uključena po podrazumevanom podešavanju, ali se može isključiti u meniju „Privacy & safety settings“ isključivanjem opcije „Scam detection“.

Meta takođe uvodi nova upozorenja na WhatsApp-u, koja će korisnike podsećati da ekran dele samo sa osobama kojima veruju, posebno prilikom video poziva sa nepoznatim kontaktom. „Znamo da prevaranti često pokušavaju da nateraju svoje mete da dele ekran kako bi ih prevarili da otkriju poverljive informacije, uključujući bankarske podatke ili verifikacione kodove. Ovim novim alatom dajemo korisnicima više konteksta da prepoznaju i izbegnu prevare“, piše u saopštenju.

U avgustu je WhatsApp dodao i novu bezbednosnu funkciju osmišljenu da pomogne korisnicima da prepoznaju potencijalne prevare kada ih u grupu doda nepoznat kontakt. Ta funkcija prikazuje „safety overview“ karticu sa informacijama o datumu kreiranja grupe, broju članova, mogućim pokušajima prevare i detaljnim uputstvima kako da se kontroliše ko može da dodaje korisnika u grupu.

Kako bi zaštitio korisnike od prevaranata koji ih kontaktiraju direktno, WhatsApp sada obaveštava kada ih kontaktira neko van njihove liste kontakata, uz dodatne informacije o toj osobi.

Meta je objavila i da je od početka godine deaktivirala skoro osam miliona naloga povezanih sa centrima za prevare u Laosu, Kambodži, Mjanmaru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na Filipinima. Uz to je uklonjeno više od 21.000 stranica i naloga koji su se predstavljali kao korisnička podrška i pokušavali da prevare ljude da otkriju poverljive podatke.

Ranije ove godine, tehnološki gigant je sarađivao sa OpenAI-jem na gašenju kriminalnog centra u Kambodži, koji je bio povezan sa različitim vrstama prevara – od lažnog plaćanja za „lajkove“, preko piramidalnih šema za iznajmljivanje skutera, do prevara sa ulaganjima u kriptovalute.