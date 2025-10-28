WhatsApp i Messenger dodaju nova upozorenja za starije osobe

Nisu samo deca ugrožena na društvenim mrežama već i starije osobe koje ne umeju da razliku online prevare.

Meta je predstavila nove funkcije za otkrivanje prevara za svoje aplikacije za razmenu poruka WhatsApp i Messenger, kao deo šire inicijative za suzbijanje online prevara koje ciljaju starije osobe. Kompanija je ukazala da će početi da prikazuje upozorenja u WhatsApp-u kada korisnici pokušaju da dele svoje ekran tokom poziva i da će označiti moguće lažne poruke u Messenger-u.

Tokom prve polovine ove godine otkriveno je oko 8 miliona naloga koji su se bavili prevarama. Preuzete su mere protiv 21.000 Facebook stranica i naloga koji su se predstavljali kao službe za korisničku podršku i pokušavali da prevare ljude da podele svoje podatke.

Ovaj vid prevare je najrasprostranjeniji na platformi. Na meti su uglavnom starije osobe koje su podložne ovoj vrsti prevara. Kompanija će sada prikazivati upozorenje kada pokušate da delite svoje ekran sa nepoznazim kontaktom tokom video poziva. Ova tehnika se često koristi da bi se žrtve prevarile da odaju osetljive informacija poput bankovnih podataka i verifikacionih kodova.

Meta pokušava prilično kasno a i mlako da suzbije ovu vrstu prevara koja traje već deceniju.

Izvor: techcrunch.com