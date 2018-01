WhatsApp lansirao odvojenu aplikaciju za mala preduzeća

WhatsApp je lansirao odvojenu aplikaciju, koja je kreirana da malim preduzetnicima olakša povezivanje sa klijentima.

WhatsApp Business tako dodaje ključne opcije za poslovne profile, poput mesta za mejl adresu, opis posla, adresu, web-sajt, alatke poput greetings, quick replies i away messages, kao i statistiku koja beleži koliko je poruka primljeno, koliko poslato, te koliko pročitano. Za one koji koriste i poslovni i privatni broj, WhatsApp Business i WhatsApp Messenger aplikacije će moći da se koriste u okviru istog uređaja, te mogu da budu registrovane i na jedan i na drugi broj telefona. WhatsApp Business je kompatibilna i sa WhatsApp We, klijentom za desktop.

Poslovni nalozi će jasno biti registrovani kao takvi, te će, nakon verifikacije, dobijati oznake koje će potvrđivati da se radi o verodostojnim profilima. Aplikacija WhatsApp Business je besplatna, te trenutno dostupna samo za Android korisnike, a još uvek se ne spominje verzija za iOS. Za sada mogu da je preuzmu korisnici u Indoneziji, Italiji, Meksiku, Velikoj Britaniji, te Sjedinjenim Američkim Državama, dok će do ostatka sveta stići tokom narednih nedelja.

