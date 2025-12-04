WhatsApp menja svoju funkciju „O meni“ i uvodi „Beleške“

WhatsApp je redizajnirao svoju staru funkciju „O meni“ i uveo novu opciju „Beleške“, koja korisnicima omogućava da postave kratku, brzu objavu nalik statusu, a koja se može videti na vrhu chatova i profila. Ova promena ima za cilj da komunikaciju učini neposrednijom, preglednijom i ličnijom.

Brze i jednostavne objave direktno iz profila

Nova funkcija omogućava korisnicima da napišu kratku poruku kojom izražavaju svoje trenutno raspoloženje, aktivnost ili dostupnost za razgovor. Beleške su vremenski ograničene i automatski nestaju nakon određenog perioda, što ih čini sličnim drugim formatima privremenih objava na društvenim mrežama.

Drugi korisnici mogu da odgovore direktno na belešku, čime se ona pretvara u povod za pokretanje razgovora. Time WhatsApp uvodi jedan novi sloj interakcije, između klasične promene statusa i regularne razmene poruka.

Ova funkcija je osmišljena kao evolucija postojeće opcije „O meni“, koja je do sada bila statična i manje primetna. Sada dobija dinamičniji karakter i značajno veću vidljivost, što može promeniti način na koji korisnici šalju brze informacije svom okruženju.

Uvođenjem „Beleški“, WhatsApp se delimično približava konceptima društvenih mreža, ali bez napuštanja svoje osnovne namene – privatne i neposredne komunikacije. Za mnoge korisnike ovo može postati zgodan način da bez slanja poruke signalizuju da su zauzeti, slobodni ili raspoloženi za razgovor.

Izvor: Techweez