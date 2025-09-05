WhatsApp nudi funkciju prilagođavanja tona poruka

WhatsApp pokreće novu funkciju AI koja omogućava korisnicima da preformulišu, lektorišu ili prilagođavaju ton poruka.

Nova funkcija „Pomoć pri pisanju“ oslanja se na Meta tehnologiju privatne obrade i pruža mogućnost korisnicima da primaju odgovore generisane pomoću AI tako da ni Meta ni WhatsAPp ne čitaju originalnu poruku ili predložene prepravke. To znači da poruke na platformi ostaju privatne čak i ako ljudi koriste novi alat.

Nova funkcija pruža mogućnost korisnicima da preformulišu svoje poruke na profesionalan, zabavan, podržavajuć ili bilo koji drugi način.

WhastApp se nada da će ljudi koristiti češće ovu funkciju od eksternih alata kao što su ChatGPT i da će se na ovaj način duže zadržati u aplikaciji.

Korisnici koji vole autentične i lične razgovore sigurno neće voleti ovu funkciju. Ipak nije isto kada zatražimo pomoć za pisanje mejla i kada tražimo pomoć za komunikaciju sa majkom.

Pomoć pri pisanju prvo će se pojaviti na engleskom jeziku a zatim i na ostalim.

Izvor: techcrunch.com