WhatsApp objavio opciju za “samouništavanje” poruka

WhatsApp je nedavno predstavio opciju za takozvane „samouništavajuće“ poruke, a još uvek se radi na stabilnijoj verziji ove funkcije kako bi do korisnika došla varijanta bez ranjivosti i bezbednosnih propusta.

Radi se o funkciji zahvaljujući kojoj se neka poruka automatski briše nakon vremenskog perioda koji korisnik prethodno odredi, a korisnici koji su deo Google Play beta programa već mogu da je preuzmu. WhatsApp je ime opcije iz ‘Disappearing Messages’ preimenovao u ‘Delete Messages,’ a biće dostupna u okviru grupnih chat-ova, te će moći da se podešava u okviru Contact Info ili Group Settings. Jednom kada postane dostupna funkcija će imati i on/off dugme, a korisnici će moći da izaberu vreme za koje žele da se poruka izgubi, te će moći da biraju između pet varijanti – 1 sat, 1 dan, 1 nedelja, 1 mesec ili 1 godina.

Ne radi se o potpuno novoj opciji za platforme za komunikaciju, te su Snapchat i Telegram već objavili slične funkcije, tako da WhatsApp malo kasni. Za razliku od opcije ‘Delete for Everyone‘ koja već postoji u okviru platforme, ‘Delete Message’ će poruke brisati potpuno, kao da ih nikada nije ni bilo, te iza obrisanog sadržaja neće ostajati poruka “This message has been deleted.”

