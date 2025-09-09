WhatsApp obrisao više od 6,8 miliona naloga povezanih sa prevarama, saopštio Meta

WhatsApp je u prvoj polovini ove godine ugasio 6,8 miliona naloga povezanih sa prevarantima koji su ciljali ljude širom sveta, saopštila je matična kompanija Meta.

Prevaranti koristili ChatGPT da kreiraju uputstva koja su prosleđivali potencijalnim žrtvama

Mnogi od tih naloga bili su povezani sa prevarantskim centrima koje vode organizovane kriminalne grupe u jugoistočnoj Aziji, a koje u svom radu često koriste prinudni rad, navodi ovaj tehnološki gigant. Meta je ovu informaciju objavila u trenutku kada WhatsApp uvodi nove mere protiv prevara, kao što su upozorenja korisnicima kada ih neko ko nije u njihovim kontaktima doda u grupni čet. Ove mere ciljaju sve češći trik kriminalaca, koji otmu nečiji WhatsApp nalog ili dodaju korisnike u grupne četove u kojima se promovišu lažne investicione šeme i druge prevare. Meta navodi da je WhatsApp „proaktivno otkrivao i uklanjao naloge pre nego što su prevarantski centri uspeli da ih koriste u prevarama.“ U jednom slučaju, WhatsApp je sarađivao sa Metom i kompanijom OpenAI, tvorcem ChatGPT-ja, kako bi razotkrili prevaru povezanu sa kriminalnom grupom iz Kambodže, koja je nudila novac za lajkove na objavama na društvenim mrežama u cilju promovisanja lažne piramidalne šeme za iznajmljivanje skutera. Navodi se da su prevaranti koristili ChatGPT da kreiraju uputstva koja su prosleđivali potencijalnim žrtvama. Tipično, prevaranti bi prvo kontaktirali žrtvu putem SMS poruke, a zatim bi nastavili komunikaciju putem društvenih mreža ili privatnih aplikacija za dopisivanje, navodi Meta. Te prevare bi se najčešće završavale putem platformi za plaćanje ili kriptovalute.

„Uvek postoji caka, i to bi trebalo da bude znak za uzbunu za svakoga: morate unapred platiti da biste dobili obećani prinos ili zaradu“, dodaje se.

Britanska organizacija za zaštitu potrošača Which? pozdravila je ovu objavu, ali je istakla: „Meta mora učiniti mnogo više da zaustavi ove kriminalce na svim svojim platformama.“

Stručnjakinja za potrošačko pravo Lisa Veb dodaje: „Korisnici Facebooka, Instagrama i WhatsApp-a preplavljeni su lažnim oglasima za sve – od izmišljenih investicionih prilika do sumnjivih proizvoda i nepostojećih ponuda za posao. Meta mora osigurati da se prevare ni ne pojave na njenim platformama.“

„Ofcom sada mora preduzeti mere kako bi sproveo odredbe Zakona o bezbednosti na internetu koje su već na snazi i uveo stroga pravila za plaćene oglase koji obmanjuju, kako bi tehnološke kompanije bile primorane da preuzmu punu odgovornost za sadržaj na svojim sajtovima.“

Prevarantski centri koji ljudima izvlače milijarde dolara poznato je da deluju iz zemalja jugoistočne Azije poput Mjanmara, Kambodže i Tajlanda.

Takođe je poznato da ti centri regrutuju ljude koji zatim bivaju primorani da učestvuju u prevarama.

Vlasti u regionu apeluju na građane da budu oprezni i koriste mere zaštite od prevara, poput WhatsApp-ove funkcije dvostepene verifikacije, kako bi zaštitili svoje naloge od otmice.

Na primer, u Singapuru policija je upozorila korisnike da budu posebno oprezni ako prime neuobičajene zahteve preko aplikacija za dopisivanje.

Izvor: Bbc