WhatsApp ograničava broj poruka koji se mogu poslati a da na njih nema odgovora

WhatsApp pokušava da reši probleme sa spamom.

WhatsApp uvodi ograničenje broja poruka koje pojedinačni korisnici i preduzeća mogu da pošalju nepoznatim ljudima, a da ne dobiju odgovor.

Sve poruke koje korisnici i preduzeća šalju ljudima imaće mesečno ograničenje osim u slučaju da postoji interakcija. Na primer ako nekome pošaljete više od tri poruke a nema odgovora uvodi se mesečno ograničenje.

WhatsApp za sada nije precizirao kakvo će biti ograničenje, jer je u toku testiranje različitih ograničenja. Kada preduzeća ili pojedinac dosegnu ograničenje, aplikacija će prikazati upozorenje tim korisnicima sa iskačućim prozorom koji prikazuje broj i obavestiti da ukoliko nastave da tom broju šalju poruke da će doći do blokiranja.

Ovo funkcija će postati aktivna u više država tokom narednih nedelja. Za sada obični korisnici ne spadaju u ovu grupu koja podleže ograničenjima.

Prema prvim reakcijama korisnici pozdravljaju ovu odluku WhatsAppa.

Izvor: techcrunch.com