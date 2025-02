WhatsApp ometa kampanju špijunskog softvera  

WhatsApp je prošlog meseca prekinuo kampanju špijunskog softvera koja je bila usmerena na novinare i članove civilnog društva, objavila je kompanija. Kampanja je nastala od izraelske kompanije za špijunski softver Paragon Solutions i uticala je na oko 90 korisnika.

U izjavi za The Guardian, WhatsApp kaže da je došao do pogođenih korisnika, rekavši da je imao „veliko poverenje“ da su bili meta i „verovatno kompromitovani“. Aplikacija u vlasništvu Meta takođe je poslala nalog o prekidu i odustajanju Paragonu i „istražuje svoje pravne mogućnosti“, izveštava The Guardian.

Paragon, koji je REuters nazvao konkurentom kompaniji Pegasus NSO Group, sebe naziva „etičkom” kompanijom za sajber odbranu. Prošle godine ga je kupila privatna investiciona firma AE Industrial Partners sa sedištem u Floridi, dok je nedavni izveštaj kompanije Vired otkrio da je američka imigraciona i carinska služba potpisala ugovor od 2 miliona dolara sa Paragonom u septembru 2024.

WhatsApp je 2019. godine tužio NSO grupu zbog ciljanja 1.400 korisnika, uključujući novinare, aktiviste i vladine zvaničnike. Kompanija za špijunski softver je od tada proglašena odgovornom.

„Ovo je najnoviji primer zašto kompanije za špijunski softver moraju da odgovaraju za svoje nezakonite radnje“, rekao je portparol WhatsApp-a Zade Alsavah u izjavi za The Verge. „WhatsApp će nastaviti da štiti sposobnost ljudi da komuniciraju privatno.”

Izvor: TheVerge

