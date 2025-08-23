WhatsApp optužio Moskvu da blokira komunikaciju milion Rusa

WhatsApp tvrdi da Rusija pokušava da blokira njegovu uslugu.

WhatsApp je optužio Moskvu da pokušava da spreči milione Rusa da pristupe bezbednoj komunikaciji nakon što su pozivi na aplikaciji za razmenu poruka ograničeni, dok Rusija promoviše domaće platforme društvenih medija i teži većoj kontroli nad internet prostorom zemlje.

Rusija je u sredu saopštila da je počela da ograničava neke WhatsApp funkcije kao i Telegram pozive, optužujući platforme u stranom vlasništvu da nisu podelile infromacije sa organima reda u slučajevima prevare i terorizma.

Za sada usluge slanja tekstualni i glasovnih poruka nisu pogođene.

I Telegram i WhatsApp se bune ali su im ruke vezane.

Izvor: reuters.com