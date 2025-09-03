PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
WhatsApp otkrio naprednu kampanju sajber špijunaže

WhatsApp je ukazao da je pogođeno najmanje 200 korsnika širom sveta u novom špijunskom napadu.

WhatsApp je saopštio da je otkrio napredni sajber špijunski napad koji je iskoristio lanac bezbednosnih ranjivosti u aplikaciji i Apple uređajima kako bi ih hakovao.

Među pogođenima su neidentifikovani članovi pretežno građanskih grupa. WhatsApp je ukazao da je oko 200 korisnika širovm sveta potencijalno pogođeno.

Aplikacija je saopštila da je zakrpila bezbednosnu ranjivost koja je hakerima omogućila da iskoriste drugu ranjivost na Apple uređajima.

Izvor: jpost.com

