WhatsApp pruža mogućnost prevođenja za korisnike iOS i Andorid sistema

WhatsApp predstavlja prevod trenutnih poruka za iOS i Andorid, omogućavajući korisnicima da prevode poruke na različite jezike.

WhatsApp je omogućio korisnicima da trenutno prevode svoje poruke. Nova funkcija se uvodi na WhatsApp iOS i Android aplikacije i biće dostupna u svih 180 zemalja koje aplikacija podržava.

Korisnici Andorida će moći da prevode između šest jezika: engleski, španski, hindu, portugalski, ruski i arapski. U međuvremenu, korisnici iOS-a dobijaju podršku za preko 19+ jezika – sve jezike koje podržava Apple-ova aplikacija Prevodilac.

Kako bi ste preveli poruku na WhatsApp-u, samo je potrebno da dugo držite tekst i pritisnike tri tačke u gornjem desnom uglu, a zatim kliknite na „Prevedi“. Izaberite željeni jezik iz menija koji se pojavi i vaša poruka će biti odmah prevedena.

Funkcija radi za ćaskanje 1:1, grupe i kanale. Korisnici Androida će imati opciju da uključe automatsko prevođenje za celu nit ćaskanja, a sve buduće dolazne poruke u razgovoru takođe će biti prevedene.

Iako se funkcija uvodi na uređaje sa Andorid i iOS operativnim sistemima, još uvek nije jasno kada će se pojaviti u Windows i veb verzijama aplikacije.

Izvor: livemint.com