Primećeno je da WhatsApp radi na verifikaciji Instagram profila.

Beta testeri WhatsAppa imaju pristup novoj opciji koja im omogućava da se povežu sa verifikovanim Instagram profilom, posebno sa ikonom koji bi drugi trebalo da prepoznaju.

Ova mogućnost nije nužno nešto što će se dopasti ili zainteresovati sve korisnike WhatsAppa, ali je svakako nešto što je vredno za neke tipove korisnika. Kreatori su među onima koji će verovatno pozdraviti ovaj dodatak, kao i kompanije i brendovi koji žele da izgrade poverenje i podstaknu angažovanje.

Oduvek je bilo moguće uključiti vezu od Instagram profila u WhatsAppu ali proces verifikacije je novina. Novu funkciju je primetio sajt WABetaInfo.

Nakon objavljivanja beta verzije WhatsApp-a za Andorid 2.25.23.19, neki beta testeri mogu da verifikuju svoje Instagram naloge putem Centra za naloge, osiguravajući da drugi vide da povezani profil pripada njima. Nakon verifikacije, ikona i korisnički profil Instagrama će se pojaviti direktno na njihovom WhatsApp profilu. Ovo dodaje poverenje i kredibilitet, jer drugi ljudi mogu odmah prepoznati da Instagram nalog zaista pripada korisniku. Verifikacije linka profila je opciona, a korisnici i dalje mogu da dodaju neproverene linkove ako ne žele da dodaju svoj WhatsApp nalog u Centar za naloge.

Mogućnost verifikacije Insatfram naloga putem WhatsAppa je proces koji je znatno pojednostavljen činjenicom da su i WhatsApp i Instagram u vlasništvu iste kompanije. Zbog toga je relativno jednostavno za firmu da uporedi podatke u svom Centru za naloge i pruži vizuelnu potvrdu drugima da WhatsApp profil i povezani Insatgram profil zaista poseduje ista osoba.

Ovaj alat se može nazvati i bezbednosnim. Nova opcija verifikacije otežava prevarantu da se predstavlja kao kompanija ili poznata osoba. Odsustvo značke za verifikaciju jednostavno stavlja do znanja da nešto nije u redu.

Ova opcija je za sada dostupna beta testerima i nije poznato kada će biti javno dostupna ali se svakako očekuje uskoro.

Izvor: betanews.com