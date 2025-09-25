WhatsApp testira podsetnike za poruke na iOS

WhatsApp eksperimentiše sa podsetnicima za poruke.

WhatsApp testira podsetnike za poruke. Ova funkcija se trenutno testira sa nekim korisnicima iOS verzije aplikacije.

Funkcija ne zahteva korišćenje beta verzije aplikacije WhatsApp ali trenutno nije dostupna svima. WhatsApp testira opciju podsetnika ili usvaja postepeni pristup uvođenju.

Način na koji sistem funkcioniše je jednostavan. Koristeći meni sa akcijama, moguće je podesiti podsetnik za pojedinačne poruke na koje treba da se obrati pažnja ili kod kojih želite da osvežite pamćenje. Funkcioniše kao jednostavan alarm ili podsetnik u kalendaru i može da se donekle prilagodi.

Prilikom podešavanja podsetnika postoji niz podrazumevanih podešavanja koje možete da izaberete u pogledu toga koliko daleko u budućnosti želite da se podsetnik pojavi. Moguće je podesiti i prilagođenu opciju koaj dogovara vašim specifičnim potrebama.

Podrazumevane opcije omogućavaju brzo konfigursanje podsetnika koji će se pojaviti za nekoliko sati, za 8 sati ili jedan dan. Takođe je moguće podesiti vremenski okvir prema potrebama.

Izvor: betanews.com