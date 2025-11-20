WhatsApp testira zaštitu od sajber napada

WhatsApp testira novi režim „Stroga podešavanja naloga“ kako bi zaštitio korisnike koji su izloženi većem riziku od hakovanja ili sajber napada.

WhatsApp se sprema za novu bezbednosnu funkciju osmišljenu da ponudi dodatnu zaštitu korisnicima koji mogu biti izloženi većem riziku od hakovanja ili ciljanih sajber napada. „Stroga podešavanja naloga“ nudi mogućnost aktiviranja „seta ekstremnih zaštita“.

WhatsApp će ovom funkcijom verovatno automatski primeniti niz ograničenja usmerenih na bezbednost korisničkig naloga. To uključuje blokiranje medija i priloga od nepoznatih pošiljalaca, ograničavanje ko može da zove ili šalje poruke i zaključavanje određenih podešavanja kako bi se sprečile neovlašćene promene.

Aktiviranjem ove funkcije biće isključena mogućnost poziva od nepoznatih pozivalaca, ograničavanje grupnih poziva na poznate kontakte, onemogućavanje pregleda linkova, upozoravanje korisnika na promene koda za šifrovanje, omogućavanje dvostepene verifikacije i skrivanje ličnih podataka od nepoznatih brojeva.

Trenutno nema zvaničnog datuma kada bi nova funkcija mogla da se pojavi. Očekuje se tek za nekoliko meseci.

Izvor: livemint.com