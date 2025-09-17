WhatsApp tužio bivši zaposleni

Bivši zaposleni u Meti tužio je WhatsApp zbog propusta u sajber bezbednosti koji ugrožavaju privatnost korisnika.

Bivši radnik je tužio WhatsApp zbog sistemskih propusta u sajber bezbednosti koji potencijalno ugrožavaju privatnost korisnika.

Bivši šef obezbeđenja, Ataluh Baig, tvrdi da mu se kompanija svetila, nakon što je obavestio rukovodioce o bezbednosnim problemima u aplikaciji za razmenu poruke. To ukazuje da je Meta svesna bezbednosnih propusta koje namerno održava.

Tužba je podneta Okružnom sudu za Severni okrug Kalifornije. Bivši šef obezbeđenja tvrdi da je oko 1.500 inženjera imalo neograničen pristup korisničkim podacima, uključujući i osetljive lične podatka kao i da su zaposleni mogli neometano da premeštaju ili kradu podatke.

U samoj tužbi se ne tvrdi da su podaci korisnika ugroženi već da postoje bezbednosni propusti koji se namerno i nesaveno održavaju.

Meta je saopštila da je ovo već viđen scenario u kojem bivši zaposleni pokušava da se osveti kompaniji jer je dobio otkaz zbog toga što ne ispunjava potrebne radne obaveze i za iste nema sposobnosti.

Izvor: cnbc.com