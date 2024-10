WhatsApp uskoro omogućava korisnicima da dodaju kontakte sa bilo kog uređaja

Pristup primarnom telefonu više neće biti neophodan.

Funkcija stiže u “narednim nedeljama”

WhatsApp je upravo najavio da će uskoro omogućiti korisnicima da dodaju kontakte sa bilo kog uređaja, a ne samo sa primarnog telefona. Buduće ažuriranje će omogućiti ljudima da dodaju i upravljaju kontaktima putem veb klijenta, na Windows PC-ju a “na kraju sa drugih povezanih uređaja.”

Korisnici će takođe moći da sačuvaju kontakt isključivo na WhatsApp-u bez sinhronizacije sa telefonom. To je korisno kada se telefon deli sa drugima ili za one koji upravljaju i poslovnim i ličnim WhatsApp nalozima na istom uređaju. Meta navodi da će to takođe rešiti problem gubitka svih kontakata kada se telefon izgubi. Navodno svi kontakti će biti u potpunosti obnovljivi.

Kompanija navodi da je ovo prvi korak ka onome što mnogi smatraju “svetim gralom” mogućih poboljšanja. WhatsApp uvodi korisnička imena, pa neće biti neophodno sačuvati nečije informacije putem broja telefona. Meta navodi da će ovo “dodati dodatni stepen privatnosti” jer ćete moći da delite korisničko ime bez deljenja broja telefona.

Alat za dodavanje kontakata sa više uređaja biće postepeno uveden “u narednim nedeljama i mesecima.” . WhatsApp je nedavno imao veliki broj ažuriranja, uključujući poboljšanja video poziva i podršku za passkey na iOS-u.

Izvor: Engadget

