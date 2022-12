WhatsApp uvodi Accidental delete funkciju, navodno testirajući bolji način čuvanja poruka

WhatsApp je 19. decembra predstavio novu funkciju „Accidental Delete“, novi sloj zaštite ako ste slučajno izbrisali poruku za sebe umesto za sve.

Nova funkcija korisnicima daje mogućnost da brzo urade “undo”

Nova funkcija bi vam omogućila da preokrenete tu radnju u kratkom roku, samo da ne biste završili u neprijatnoj situaciji. „Svi su se suočili sa situacijom kada su poslali poruku pogrešnoj osobi ili grupi i slučajno kliknuli na „Delete for me“ umesto „Delete for everyone“, navodi se u saopštenju kompanije. Da bi se rešio ovaj problem, Accidental delete funkcija će pomoći korisnicima tako što će obezbediti prozor od pet sekundi da ponište slučajno brisanje poruke i kliknu na „Delete for Everyone“. Funkcija slučajnog brisanja dostupna je svim korisnicima na Android i iPhone uređajima.

Dok je nova Accidental delete funkcija sada dostupna svim korisnicima, WhatsApp takođe navodno radi na boljoj verziji funkcije „kept messages“ na Androidu, koja će korisnicima dati mogućnost da zadrže ili ponište sačuvanu poruku. Sa novom funkcijom biće moguće zadržati poruku koja nestaje kako bi se sprečilo njeno isticanje, prenosi WABetaInfo.

Korisnici u konverzaciji mogu da zadrže poruku koja nestaje ili da ponište sačuvanu poruku tako što će pregledati opciju poruke. Međutim, ako ponište sačuvanu poruku, ta poruka će automatski biti izbrisana za sve i neće biti moguće povratiti je, navodi se u izveštaju. Nova funkcija je dostupna kao deo ažuriranja WhatsApp beta za Android 2.23.1.11 koje se sada pokreće za beta testere. To takođe znači da će oni na stabilnoj verziji WhatsApp-a za Android morati da sačekaju, za razliku od funkcije „Accidental delete“ koja je sada dostupna korisnicima stabilne aplikacije.

Izvor: Bgr

