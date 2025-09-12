WhatsApp uvodi „Bliske prijatelje“ za Status: Nova funkcija inspirisana Instagram-om

WhatsApp, jedna od najpopularnijih aplikacija za instant komunikaciju na svetu, testira novu funkciju za Status pod nazivom „Bliski prijatelji (Close Friends)“.

Korisnici će moći da dele status isključivo sa odabranom grupom prijatelja

Ova funkcija, koja je inspirisana Instagramom, omogućava korisnicima da svoje status objave dele samo sa kontaktima koje posebno odaberu. Funkcija je trenutno u fazi razvoja i dostupna je u beta verziji za iOS (verzija 25.23.10.80), a očekuje se da uskoro bude dostupna široj publici kroz standardno ažuriranje aplikacije. Statusi na WhatsAppu funkcionišu slično kao na Instagramu ili Snapchatu – korisnici mogu deliti fotografije, video zapise, tekst ili linkove koji nestaju nakon 24 sata. Međutim, do sada je mogućnost podešavanja ko vidi status bila ograničena na opcije „Svi kontakti“ ili „Moji kontakti osim…“. Nova funkcija „Bliski prijatelji“ donosi dodatni nivo personalizacije i privatnosti. Prema informacijama sa sajta WABetaInfo, WhatsApp će korisnicima omogućiti da kreiraju posebnu listu kontakata, tzv. listu bliskih prijatelja, u okviru podešavanja privatnosti. Kada se lista kreira, korisnici prilikom objavljivanja statusa moći će da izaberu da li žele da status vide svi kontakti ili samo oni sa liste bliskih prijatelja. Na ovaj način, WhatsApp omogućava preciznije kontrolisanje ko ima uvid u deljene sadržaje.

Kako funkcioniše lista „Bliskih prijatelja“

Kreiranje liste je jednostavno. U okviru sekcije privatnosti u podešavanjima WhatsAppa korisnik dodaje kontakte koje želi da uključi kao „bliske prijatelje“. Nakon toga, svaki put kada se objavljuje novi status, pojavljuje se opcija da se status podeli samo sa ovom selektovanom grupom. WhatsApp je takođe uveo vizuelnu oznaku koja razlikuje status namenjen bliskim prijateljima od standardnih statusa. Ovo znači da će statusi za bliske prijatelje biti obeleženi drugačijom bojom ili indikatorom, što olakšava korisnicima da prepoznaju ekskluzivne objave. Slično Instagram funkciji, aplikacija neće obaveštavati korisnike kada budu dodati ili uklonjeni sa liste, čime se očuvava privatnost i diskrecija. Važno je napomenuti da sve izmene liste utiču samo na buduće objave. Na primer, ako je status podeljen sa listom bliskih prijatelja, a kasnije se lista promeni, status i dalje ostaje vidljiv samo prvobitnoj grupi kontakata, dok novi dodati kontakti neće automatski imati pristup toj objavi. Ova logika osigurava da korisnici imaju potpunu kontrolu nad svojim sadržajem i da prošle objave ostanu onakve kakve su prvobitno podeljene.

WhatsApp i Instagram – stalna inspiracija

Ovo nije prvi put da WhatsApp preuzima popularne funkcije sa Instagrama. Ranije ove godine, aplikacija je uvela opciju dodavanja muzike u status objave, što je takođe inspirisano Instagram Story funkcionalnošću. Funkcija muzike omogućava korisnicima da svoje statuse upotpune odabirom pesama iz WhatsApp biblioteke, što dodatno obogaćuje sadržaj i angažuje publiku. Slično tome, funkcija „Bliski prijatelji“ donosi dodatnu personalizaciju i veću kontrolu privatnosti. Dok su ranije korisnici mogli da podele status sa svim kontaktima ili da isključe određene osobe, nova opcija omogućava selektivno deljenje sa onima koji su najvažniji korisniku. Ovo može biti posebno korisno za deljenje ličnih trenutaka, planova, porodičnih fotografija ili događaja koji nisu namenjeni širokoj publici.

Zašto je ova funkcija značajna

U digitalnoj eri, kontrola privatnosti i personalizacija sadržaja postaju sve važniji za korisnike. Mnoge društvene mreže uvode slične opcije kako bi korisnici imali osećaj sigurnosti i kontrole nad svojim objavama. Funkcija „Bliski prijatelji“ na WhatsAppu omogućava korisnicima da zadrže ekskluzivnost svojih statusa i kreiraju sadržaj namenjen samo određenoj grupi ljudi. Takođe, ova funkcija može povećati angažman korisnika. Ljudi su skloniji da dele sadržaj kada znaju da ga vide samo odabrani prijatelji. Ovo može rezultirati više personalizovanim i autentičnim statusima, što dodatno obogaćuje iskustvo korišćenja WhatsAppa.

Nova funkcija „Bliski prijatelji“ na WhatsAppu predstavlja značajan korak ka većoj kontroli privatnosti i personalizaciji iskustva. Inspirisana Instagramom, ova opcija omogućava korisnicima da odrede ko vidi njihove status objave i time bolje upravljaju svojom digitalnom prisutnošću. U kombinaciji sa prethodnim opcijama, kao što je dodavanje muzike u statuse, WhatsApp nastavlja da evoluira i prilagođava se modernim potrebama korisnika, nudeći fleksibilnost i diskreciju u deljenju sadržaja.

Za korisnike koji žele više kontrole nad svojim statusima i privatnošću, opcija „Bliski prijatelji“ biće vrlo korisna i verovatno će postati omiljena funkcija u budućim ažuriranjima.

