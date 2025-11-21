WhatsApp uvodi komunikaciju između različitih aplikacija

Popularna aplikacija WhatsApp uskoro će omogućiti korisnicima da razmenjuju poruke sa korisnicima drugih aplikacija — značajan korak ka interoperabilnosti između platformi. Funkcija je u beta fazi za korisnike u Evropskoj uniji i podrazumeva da ćete moći da šaljete tekstualne poruke, fotografije, glasovne beleške i dokumente kontaktima koji ne koriste WhatsApp. Ipak, u paraleli s uzbuđenjem, postoji ključni “hvataj” — neke napredne opcije ostaju rezervisane za WhatsApp, a korisnik mora da se ipak priključi beta testiranju.

Zašto se to dešava i kakav je značaj promene?

Važan deo priče jeste regulacija. Evropska unija je uvela i primenjuje Digital Markets Act (DMA) koja cilja tehnološke giganta i ograničava ulogu platformi koje dominiraju komunikacijom. WhatsApp-ova matična kompanija Meta Platforms sada mora da otvori svoj servis — zakonski je obavezna da dozvoli komunikaciju sa aplikacijama koje nisu Meta-brendirane. Kao rezultat, interoperabilnost između aplikacija postaje realnost — korisnik više neće biti “zarobljen” unutar jedne platforme.

Na tehničkom planu, implementacija nije trivijalna: WhatsApp poruke su zaštićene end-to-end enkripcijom i koriste sopstveni protokol – prilagođavanje za komunikaciju sa drugim servisima iziskuje sinhronizaciju standarda, struktura prijema i protoka podataka. Beta verzije u EU već omogućavaju funkciju „trećih aplikacija” (third-party chats) koja se pojavljuje kao poseban odeljak u aplikaciji. Korisnici aktivno moraju da se uključe — funkcija nije automatska.

Za korisnike, konkretno to znači sledeće: ukoliko aktivirate opciju interoperabilnosti, kontaktu koji nije na WhatsApp-u možete poslati poruku direktno iz aplikacije. Ali, ako primate odgovor, on će stići u zaseban inbox — odvojen od redovnih WhatsApp razgovora. Takođe, funkcije poput nestajućih poruka, statusa i stikera neće odmah raditi između aplikacija — bar ne u prvoj fazi.

Ova promena je naročito korisna u situacijama kada vaši kontakti koriste konkurentske aplikacije kao što su Telegram ili Signal — omogućavajući vam da im pošaljete poruku bez da oni moraju da preuzimaju WhatsApp. S druge strane, izazov za Meta ostaje kako da zadrži kvalitet komunikacije, štiti privatnost i zadrži korisničko iskustvo, dok istovremeno otvara servis drugima.

Posmatrano šire, to znači da granice između komunikacionih aplikacija počinju da blede — era “moram da imam istu aplikaciju kao i ja da bih pisao” počinje da se menja. Međutim, za pun efekat i širinu usluge potrebna je saradnja drugih aplikacija — bez koje interoperabilnost ostaje parcijalna. Za sada korisnici u EU imaju priliku da testiraju novinu — globalna dostupnost još uvek nije potvrđena.

Ako ste korisnik WhatsApp-a koji želi da ostane u toku sa novim funkcijama, pratite ažuriranja aplikacije, pogledajte da li je vaš nalog uključen u beta testiranje i razmislite da li želite da aktivirate opciju komunikacije sa aplikacijama van Meta-ekosistema. Budućnost poruka je širok-otvorena — ali put do nje je pažljivo iscrtano.

